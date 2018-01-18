СМИ рассказали о самой дорогостоящей модели в Instagram

Самой дорогой моделью в соцсети Insragram стала Кэндис Свейнпол, выступающая в показах Victoria's Secret. Об этом сообщают британские издания.

Никита Готский

Свейпол оказалась наиболее высокооплачиваемой моделью, которая рекламирует купальники, нижнее белье в Instagram. Она попала на первое место рейтинга бельевой компании BlueBella. Согласно его данным, на аккаунт модели подписаны 1,8 миллионов подписчиков, она зарабатывает в соцсети 70 000 долларов только за один рекламный пост.Вторую позицию занимает Алексис Рен с 11,7 миллионами фолловеров. Рен взаимодействовала с фирмами L'Oreal и Calvin Klein. Топ-3 замыкает представительница США Ана Шери. У нее более 11 миллионов пользователей в Instagram.В данном рейтинге оказалась и российская модель. Виктория Одинцова находится на шестом месте с 4,5 миллионами подписчиков. На восьмом месте снова американка. Дита фон Тиз радует подписчиков песнями в стиле бурлеск.