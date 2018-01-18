Брутальный мужчина помог Костюшкину раздвинуть ноги

Весьма популярный певец и бодибилдер Стас Костюшкин шокировал своих многочисленных фанатов тем, что он умеет садиться в шпагат. Фотография, на которой брутальный лысый мужчина растягивает певца, появилась в его микроблоге.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Стаса Костюшкина появилась публикация, которая повергла в шок его многочисленных поклонников. На фото певец запечатлён в процессе растяжки, сидя в шпагате, пока персональный брутальный тренер давит ему на спину. Множество подписчиков Костюшкина в комментариях заявили, что были довольно поражены, что певец, обладающий столь большим объёмом мышц, способен так сильно растягиваться.Некоторые фанаты Стаса Костюшкина в шутку заметили, что супруга певца не одобрит данную фотографию, на которой над её мужем доминирует какой-то лысый накаченный мужчина. Другие же пользователи отметили, что Стас превзошёл в шпагате даже Анастасию Волочкову, которая славится подобными публикациями.