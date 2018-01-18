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| | Джерард Батлер: Дженнифер Энистон лучше целуется, чем Анджелина Джоли

Джерард Батлер: Дженнифер Энистон лучше целуется, чем Анджелина Джоли

Сегодня, 13:07
Популярный во всем мире шотландский актер Джерард Батлер, которому посчастливилось играть любовные сцены с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли, заявил, что звезда сериала «Друзья» целуется лучше.

Джерард Батлер: Дженнифер Энистон лучше целуется, чем Анджелина Джоли

 

48-летний актер Джерард Батлер во время развлекательного телевизионного шоу Watch What Happens Live рассказал, что ему посчастливилось играть в одних фильмах с известными актрисами, а также целовать девушек. С Анджелиной Джоли в 2003 году Батлер играл в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», где актриса исполнила главную роль. С Дженнифер Энистон актер играл в фильме 2010 года «Охотник за головами».

По сценарию Батлер должен был целовать актрис. Сейчас мужчина сообщил, что целоваться с Дженнифер Энистон ему понравилось намного больше, нежели с красавицей Анджелиной Джоли.
Светлана Славянская
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