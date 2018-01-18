В соцсетях раскритиковали поведение мужа Шурыгиной

Диана Шурыгина в передаче «На самом деле» встретилась с Александром Рухлиным, которого также обвиняли в изнасиловании. Её муж Андрей Шлянин, оператор «Первого канала», избил молодого человека, за что был жестко раскритикован пользователями социальных сетей.

Вещий Олег