В соцсетях раскритиковали поведение мужа Шурыгиной

Все фан-группы Сергея Семёнова и Дианы Шурыгиной сосредоточены в социальной сети «ВКонтакте». Подписчики после выхода передачи «На самом деле» стали массово рассуждать правильность поступка Андрея Шлянина. В результате фанаты Шурыгиной и Семёнова сошлись во мнении, что оператор «Первого канала» превысил свои полномочия и сделал из эфира «На самом деле» место для побоищ. Стоит отметить, что Шлянин решил избить второго «насильника» Шурыгиной, но охрана всячески мешала этому.
«ВКонтакте» защитники Семёнова назвали поведение мужа Шурыгиной неадекватным. К тому же, жертве изнасилования также посоветовали следить за своим супругом, чтобы он меньше кидался на людей. «Два сапога пара, оба неадекватные, клоунаду устроили на телевидении», - написала одна из подписчиц Шурыгиной. Николай Соболев ранее уже назвал всё происходящее постановкой.