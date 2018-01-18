Фанаты Анны Семенович недовольны её откровенными снимками: Что скрывает певица с помощью фотошопа?

Анна Семенович – популярная певица и ведущая, актриса и бывшая фигуристка. Однако для большинства людей она известна не за свои таланты, а из-за особенностей фигуры. Семенович прекрасно это понимает, и в октябре прошлого года на своей странице в Instagram предложила даже своим подписчикам выпить за её очень пышную грудь.

Знаменитость назвала её «кормилицей и главной конкуренткой», отметив, что чем бы не занималась по жизни, акцент в СМИ делается именно на бюсте. У форм Анны Семенович «многолетняя слава», так что певица даже поблагодарила от их имени всех за внимание.Однако пышный бюст знаменитости также приводит и к тому, что поклонники чаще присматриваются к её фотографиям, время от времени подмечая не совсем приятную вещь – фотошоп. Некоторые хейтеры и вовсе считают, что нет ни одного снимка в Сети, на которым бюст Анны Семенович не подвергнулся бы редактированию в программе. Большинство с таким утверждением не согласны, однако отмечают, что на части фотографий действительно видно, что что-то "не в порядке".

Такое наблюдалось, например, на одном из последних снимков. Анна Семенович стояла у искусственного водопада. На неё был откровенный пурпурный купальник, который, как всегда, не скрывал ничего от поклонников. Их же привлекло внимание покрытие у ног знаменитости. Там обнаружили несколько «поехавших» камней. Из-за этого часть подписчиков предположили, что Анне Семенович на снимке заузили талию с помощью графического редактора.Также комментаторов привлекло внимание то, в каком положении правая рука – локоть показался вывернутым. Подписчики с сарказмом стали просить Анну Семенович в следующий раз просить помочь профессиональных и действительно хороших фотошоперов, а не «халтурщиков». «Сфоткай фигуру в купальнике без фотошопа, интересно будет», - написал один поклонник.

Ирина Летинская

Незадолго до этого возмущения вызвал ещё один снимок, где Анна Семенович выходила из бассейна. Многих артистка порадовала прекрасным образом в чёрном купальнике, однако нашлись и такие, которые заявили, что фигура звезды сильно скорректирована в фотошопе.По словам комментаторов, бедра Анны Семенович выглядят слишком большими, а прогиб – неестественным. Также заметили «следы присутствия» графического редактора на руках и талии, посчитав, что они значительно уменьшены.