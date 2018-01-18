Батрутдинов потрогал Бузову за попу

В Сети всё ещё не утихают слухи о том, что у Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой закрутился курортный роман. Очередной публикацией в своём микроблоге Бузова лишь разогрела подобные предположения, опубликовав фото с Батрутдиновым, на котором он держит её за попу.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой появился очередной фотоотчёт с её отдыха. На этот раз снимок был сделан с приватного острова, расположенного в Таиланде, где по странной случайности оказался и Батрутдинов. На фото отдыхающие запечатлены в бассейне, где Ольга изобразила весьма чувственную позу в то время как Тимур поддерживал её за попу под водой. Многие поклонники Бузовой тут же стали спрашивать её о возможных отношениях с юмористом, однако, певица оставила подобные вопросы без внимания.Отметим, что всего за 5 минут публикацию Ольги Бузовой оценили более 30 тысяч пользователей, оставив сотни восторженных комментариев.