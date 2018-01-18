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| | Новую жену Тарасова затравили в сети из-за меховой куртки

Новую жену Тарасова затравили в сети из-за меховой куртки

Сегодня, 12:46
Ни на секунду не утихают страсти, связанные с новой супругой футболиста Дмитрия Тарасова Анастасией Костенко. Девушка стала жертвой травли со стороны хейтеров по причине опубликованного на просторах Instagram снимка, в котором она выбрала для позирования обшитую настоящим мехом джинсовую куртку.
 

Новую жену Тарасова затравили в сети из-за меховой куртки

 

Зоозащитники и веганы тут же набросились на девушку и начали оскорблять ее различными нецензурными словами. Девушка же, по всей видимости, поняла, что сегодня в Instagram на рекламе можно зарабатывать достаточно большие деньги, а потому регулярно публикует различные объявления. Одним из таковых и стала меховая «двжинсовка».
 
Анастасия решила продвигать бренд, который ее произвел, за что и нарвалась на агрессию юзеров. «Сними с себя трупы, позорище!», пишут ей озлобленные зоозащитники. Тем не менее, поклонники Костенко (девушка, между прочим, уже сменила в социальных сетях фамилию на Тарасова) заступились за девушку и посоветовали остальным пользователям не пытаться агрессивно прививать всем свое собственное мнение.
 
Как известно, пока 30-летний супруг Анастасии Дмитрий Тарасов уехал на сборы вместе с коллегами по «Локомотиву», его вторая половинка решила продолжить учебу в Российском Университете Дружбы народов. Там она, как известно, получает профессию журналиста.

Николай Офицеров
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