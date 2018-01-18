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| | Брендами натёрла: Бузова случайно сфотографировала интимное место

Брендами натёрла: Бузова случайно сфотографировала интимное место

Сегодня, 12:34
Снимок можно увидеть в Instagram.

Брендами натёрла: Бузова случайно сфотографировала интимное место

 

Ольга Бузова опубликовала фото, на котором позирует в голубом купальнике на фоне моря, певица отдыхала на яхте. Образ дополняют круглые очки, за которые артистку назвали «бабкой». «Это чистый кайф. Незабываемые круизы на роскошной яхте», - подписала фото артистка. На суд общественности она предстала в не самой целомудренной позе, слишком раздвинутые ноги послужили причиной того, что миниатюрные трусы Бузовой не смогли скрыть интимное место певицы. В результате на фото видны все ее «прелести». И хотя многие пользователи сети отметили превосходный образ артистки и даже сбились со счета, сколько купальников успела продемонстрировать Ольга Бузова, лестными отзывами не закончились комментарии под очередным постом певицы. «Вы вообще с мозгом дружите?», «Оля, только, пожалуйста, не вываливай случайно пол интимного места (примечание редактора), как некоторые знаменитости…», «Вам маловаты трусики, берегите свою «устрицу»! Похоже, что натерло Вам там брендами», - написали критики.

Брендами натёрла: Бузова случайно сфотографировала интимное место

 

Последние несколько постов Ольги Бузовой в социальной сети особенно отличились сексуальностью и откровенностью. Так, вчера певица представила на суд общественности фото, на котором демонстрирует полуобнаженное тело, лишь частично прикрытое. На фото видно, что трусы певица не одела. Да и подпись к снимку позволяет пофантазировать мужской половине подписчиков. «Я хочу знать какой ты на вкус», - отправила словесный мессендж госпожа Бузова. «Чистый секс», «Бузова хочет кекса», «Грязная», «Вот вроде Оля ничего такая, а секса в ней нет ни капли», - не смогли сдержаться антифанаты артистки.

 

Пока вся сеть продолжает обсуждать Ольгу Бузову, она публикует на своей странице фотоотчеты об отдыхе. Загар, разнообразие купальников и образов артистки всегда на слуху у общественности, да и сама певица не прочь «подлить масла в огонь». Ежедневно Бузова публикует новые снимки со своего «доброго утра» и более подробные фото представляет на суд общественности в сторис. А вот фанаты и критики певицы не устают вступать в словесный баттл между собой. «Ужас. Что с тобой Бузова, что ты делаешь, как будто у тебя крыша поехала после развода. Все на показ», - пишут в ответ антифанаты.
Дыль Лилия
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