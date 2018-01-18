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| | Алёна Кравец устроила скандал в шоу Малахова «Прямой эфир»

Алёна Кравец устроила скандал в шоу Малахова «Прямой эфир»

Сегодня, 12:33
Российская певица и бывшая супруга олигарха Алёна Кравец пришла в программу Андрея Малахова «Прямой эфир» и вместе с телеведущей Машей Малиновской устроила скандал. Причиной тому стали оскорбления со стороны Даны Борисовой.

Алёна Кравец устроила скандал в шоу Малахова «Прямой эфир»

 

Алёна Кравец в своем микроблоге в Instagram рассказала, что недавно состоялись съемки программы «Прямой эфир», на которые знаменитость пришла, чтобы заявить, что Дана Борисова до сих пор является наркозависимым человеком, которого необходимо изолировать от общества. Слова Кравец поддержала и Маша Малиновская, которую ранее Борисова упрекнула в употреблении запрещенных препаратов.

«Никакого волшебного выздоровления «мадмуазель Ку-Ку» даже маститые специалисты не заметили. Болезнь, о которой заставили рыдать и плакать всю страну, никуда не делась, а только перешла в более опасную фазу», - заявила Елена Кравец в Instagram.
Светлана Славянская
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