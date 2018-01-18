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| | Наталья Медведева отпугнула фанатов болезненной кожей

Наталья Медведева отпугнула фанатов болезненной кожей

Сегодня, 12:17
Весьма популярная российская актриса и телеведущая Наталья Медведева в очередной раз порадовала своих фанатов публикацией в своём микроблоге. Однако, реакция поклонников была весьма неоднозначной в связи с её внешним видом.

Наталья Медведева отпугнула фанатов болезненной кожей

 

В официальном Instagram-аккаунте Натальи Медведевой появились новые фотографии, которые вызвали довольно бурную реакцию среди её преданных поклонников. В описании к фотографиям, опубликованным в её микроблоге, Наталья указала, что в данный момент находится на отдыхе в Испании. Поклонники Медведевой в комментариях поблагодарили её за очередной фотоотчёт, поинтересовавшись причиной, по которой выражение лица актрисы кажется весьма недовольным.

Отметим, некоторые поклонники раскритиковали фотографии, на которых румянец на щеках Медведевой выглядит весьма неестественно. Также фанаты заметили, что на крупном плане кожа её лица вызывает некоторые вопросы в связи со странной пигментацией и неровностями, которые невидно на других снимках.
Александр Вест
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