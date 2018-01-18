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| | Эмили Ратаковская унизила своим высказыванием онкологически больных людей

Эмили Ратаковская унизила своим высказыванием онкологически больных людей

Сегодня, 12:25
Страждущие от онкологической болезни, которые проходят курс химиотерапии раскритиковали высказывания модели Эмили Ратаковскую, каторая расхваливала роскошные волосы.

 

Больные после курса химиотерапии, как известно теряют волосяной покров, и вынуждены остригать свои волосы под ноль. Именно это обидело их в хвастовстве модели о своих шикарных волосах. Люди с онкологией написали комментарий под фотографией Эмили в социальной сети Instagram, и объяснили ей, что женщины после лечения химиотерапии и потере волос остаются не менее привлекательными, чем те люди в которых идеальные прически.

Напомним, что на прошлой неделе знаменитая модель Эмили Ратаковская стала главной моделью для рекламы средств для ухода за волосами фирмы Kérastase.
Пелагея Лебединская
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