Эмили Ратаковская унизила своим высказыванием онкологически больных людей

Страждущие от онкологической болезни, которые проходят курс химиотерапии раскритиковали высказывания модели Эмили Ратаковскую, каторая расхваливала роскошные волосы.

Пелагея Лебединская

Больные после курса химиотерапии, как известно теряют волосяной покров, и вынуждены остригать свои волосы под ноль. Именно это обидело их в хвастовстве модели о своих шикарных волосах. Люди с онкологией написали комментарий под фотографией Эмили в социальной сети Instagram, и объяснили ей, что женщины после лечения химиотерапии и потере волос остаются не менее привлекательными, чем те люди в которых идеальные прически.Напомним, что на прошлой неделе знаменитая модель Эмили Ратаковская стала главной моделью для рекламы средств для ухода за волосами фирмы Kérastase.