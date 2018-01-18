Криса Прэтта подвергли критике из-за умерщвление ягненка

Знаменитый актер Крис Прэтт забил ягненка, которого сам вырастил на своей ферме, чем и вызвал неудовольствие вегетарианцев.

Пелагея Лебединская

Актер Крис Прэтт, который снимался в фильме "Стражи галактики", выложил в социальную сеть Instagram комментарий как он приготовил ягненка, которого сам вырастил и забил на своей ферме. Чем и вызвал огромное неудовольствие и критику в свой адрес со стороны вегетарианцев. Он поддался атаке осуждений не только в Instagram, но и в социальной сети Twitter, где ему желали подавится мясом ягненка и краха в карьере кино. Крис обратился к вегетарианцам с искренними извинениями и возможной бестактностью.Напомним, что знаменитый актер Крис Прэтт снялся в ключевой роли в фильмах "Стражи галактики", "Мир юрского периода" и "Пассажиры".