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| | Криса Прэтта подвергли критике из-за умерщвление ягненка

Криса Прэтта подвергли критике из-за умерщвление ягненка

Сегодня, 12:11
Знаменитый актер Крис Прэтт забил ягненка, которого сам вырастил на своей ферме, чем и вызвал неудовольствие вегетарианцев.

Криса Прэтта подвергли критике из-за умерщвление ягненка

 

Актер Крис Прэтт, который снимался в фильме "Стражи галактики", выложил в социальную сеть Instagram комментарий как он приготовил ягненка, которого сам вырастил и забил на своей ферме. Чем и вызвал огромное неудовольствие и критику в свой адрес со стороны вегетарианцев. Он поддался атаке осуждений не только в Instagram, но и в социальной сети Twitter, где ему желали подавится мясом ягненка и краха в карьере кино. Крис обратился к вегетарианцам с искренними извинениями и возможной бестактностью.

Напомним, что знаменитый актер Крис Прэтт снялся в ключевой роли в фильмах "Стражи галактики", "Мир юрского периода" и "Пассажиры".
Пелагея Лебединская
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