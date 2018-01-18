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| | Эвелина Бледанс мысленно визуализирует свой отпуск

Эвелина Бледанс мысленно визуализирует свой отпуск

Сегодня, 12:04
Российская знаменитость Эвелина Бледанс мечтает оказаться на теплом курорте. Для этого она занимается визуализацией своих мыслей.

Эвелина Бледанс мысленно визуализирует свой отпуск

 

Актриса опубликовала фотографию в личном аккаунте в соцсети Instagram, где предстала перед подписчиками в запоминающемся купальнике небесно-голубого цвета. Судя по всему, именно этот снимок ассоциируется у Эвелины с заграничным отдыхом, куда и собирается попасть в настоящее время.

Изображение звезда отечественного шоу-бизнеса пишет к посту с фотографии, что продолжает визуализировать собственное желание оказаться на отдыхе, также интересуясь, получалось ли такое у других людей. Помимо этого, обращаясь к поклонникам, Бледанс рекомендует тем, кто в настоящее время находится на Пхукете, обратиться за получением хорошей фотосессии к одному из мастеров, данные которого указала в подписи к снимку.
Никита Готский
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