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| | ТОП-5 беременных звезд, которые станут мамами в 2018 году

ТОП-5 беременных звезд, которые станут мамами в 2018 году

Сегодня, 11:18
В прошлом году многие российские и зарубежные знаменитости стали родителями. В 2018 году также немало знаменитых женщин почувствуют радость материнства.

ТОП-5 беременных звезд, которые станут мамами в 2018 году

 

Сообщается, что весной этого года мамой в третий раз станет герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. По предварительным данным, в королевской семье родятся две девочки. Бывшая супруга Орландо Блума модель Миранда Керр беременна вторым ребенком от второго мужа-миллионера. Пол малыша пара пока не разглашает. В конце весны родит первенца и актриса Ева Лонгория, у которой будет мальчик.

Популярная актриса Кирстен Данст также ждет появление малыша, для неё и Джесси Племонса это будет первый ребенок. Также стало известно, что беременна дочь дизайнера Валентина Юдашкина. У его дочери Галины родится второй ребенок.
Светлана Славянская
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