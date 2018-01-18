ТОП-5 беременных звезд, которые станут мамами в 2018 году

В прошлом году многие российские и зарубежные знаменитости стали родителями. В 2018 году также немало знаменитых женщин почувствуют радость материнства.

Светлана Славянская

Сообщается, что весной этого года мамой в третий раз станет герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. По предварительным данным, в королевской семье родятся две девочки. Бывшая супруга Орландо Блума модель Миранда Керр беременна вторым ребенком от второго мужа-миллионера. Пол малыша пара пока не разглашает. В конце весны родит первенца и актриса Ева Лонгория, у которой будет мальчик.Популярная актриса Кирстен Данст также ждет появление малыша, для неё и Джесси Племонса это будет первый ребенок. Также стало известно, что беременна дочь дизайнера Валентина Юдашкина. У его дочери Галины родится второй ребенок.