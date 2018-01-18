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| | Фанаты наругали Бузову за слишком маленькие трусы

Фанаты наругали Бузову за слишком маленькие трусы

Сегодня, 11:23
Весьма популярная певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз поразила своих фанатов довольно откровенной публикацией. В своём Instagram она разместила фотографию, на которой она запечатлена в купальнике, который едва покрывает её интимные места.

Фанаты наругали Бузову за слишком маленькие трусы

 

Многочисленные поклонники Бузовой в очередной раз накинулись на певицу со шквалом критики. В этот раз недовольство её подписчиков было сосредоточено вокруг выбора её купальника, который, по их мнению, едва закрывал интимные части тела Ольги. Многие поклонники в комментариях заметили, что с такими трусиками, едва прикрывающими её зону бикини, Букзовой вскоре можно вообще их не надевать, не стесняясь своей наготы. Также фанаты Ольги заявили, что она специально одевает всё более развратные купальники, чтобы повысить интерес к своей персоне и увеличить популярность.

Однако, многие поклонники отнеслись к фотографии весьма положительно, заявив, что были бы не против увидеть её в ещё более откровенных нарядах. Отметим, что всего за 15 минут публикацию Бузовой оценили более 50 тысяч пользователей.
Александр Вест
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