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| | Киркоров попытался поцеловать крокодила

Киркоров попытался поцеловать крокодила

Сегодня, 10:59
Филипп Киркоров, в последнее время, отличается любовью к экстремальным видам развлечения и не устает это доказывать своим поклонникам. В социальных сетях появился снимок, на котором король отечественной поп-сцены пытается поцеловать небольшого крокодила.
 

Киркоров попытался поцеловать крокодила

 

Киркоров утверждает, что вместе со всей семьей побывал в «царстве братьев наших меньших». Там он, по всей видимости, решил разойтись на полную. Подписчиков порадовала подобная открытость Киркорова. В комментариях они тут же начали писать о том, что Киркоров, в душе, еще очень молодой человек и регулярно доказывает это своими периодическими дурачествами, результатами которых охотно делится в Instagram.
 
Также накануне Киркоров сделал все для того, чтобы быть одним из первых, кто поздравил своего коллегу Игоря Николаев с днем рождения.

Николай Офицеров
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