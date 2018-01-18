Киркоров попытался поцеловать крокодила

Киркоров попытался поцеловать крокодилаСегодня, 10:59
Король российской эстрады Филипп Киркоров душевно поздравил своего друга и композитора Игоря Николаева с 58 днем рождения. Искреннее поздравление Киркоров
Филипп Киркоров долгое время готовился к празднованию дня рождения своего сына Мартина и этот день настал. артист трогательно поздравил сына в своем микроблоге.
Популярный российский певец Филипп Киркоров поздравил с днем рождения своего коллегу по музыкальному цеху Николая Баскова. Артист пожелал «натуральному