Киркоров попытался поцеловать крокодила

Филипп Киркоров, в последнее время, отличается любовью к экстремальным видам развлечения и не устает это доказывать своим поклонникам. В социальных сетях появился снимок, на котором король отечественной поп-сцены пытается поцеловать небольшого крокодила.

Киркоров утверждает, что вместе со всей семьей побывал в «царстве братьев наших меньших». Там он, по всей видимости, решил разойтись на полную. Подписчиков порадовала подобная открытость Киркорова. В комментариях они тут же начали писать о том, что Киркоров, в душе, еще очень молодой человек и регулярно доказывает это своими периодическими дурачествами, результатами которых охотно делится в Instagram.

Также накануне Киркоров сделал все для того, чтобы быть одним из первых, кто поздравил своего коллегу Игоря Николаев с днем рождения.

Николай Офицеров