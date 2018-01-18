Бейонсе подарила новорождённой дочери Кардашьян браслет за 20 тысяч долларов

Ким Кардашьян и Канье Уэст получили от звездной пары музыкантов Бейоне и Джея Зи дорогостоящий подарок. Речь идет о браслете для новорожденной дочери знаменитой звезды реалити-шоу. Подарком стал браслет, инкрустированный настоящими бриллиантами, на котором выгравирована цифра 3.

Как известно, автором изделия является ювелир Лоррейн Шварц. Его стоимость составляет более 15 тысяч фунтов (20 тысяч долларов по актуальному курсу). Согласно данным источника, Канье Уэст в восторге от подарка, который преподнесла ему семья Бейонсе и Джея Зи. Связано это, помимо всего прочего с тем, что скандальный рэпер всегда считал супруга Бейонсе своим «старшим братом». Бейонсе же для него была близкой и любимой подругой.

Не так давно Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями девочки. Малышку, которая стала уже третьим ребенком звездной четы, вынашивала суррогатная мать. Решение, связанное с суррогатным материнством, пара приняла после того, как в прошлый раз врачи заявили Ким о том, что ее роды проходили с осложнениями, а потому самостоятельно рожать она больше не сможет.

Николай Офицеров