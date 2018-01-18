Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Бейонсе подарила новорождённой дочери Кардашьян браслет за 20 тысяч долларов

Бейонсе подарила новорождённой дочери Кардашьян браслет за 20 тысяч долларов

Сегодня, 12:01
Ким Кардашьян и Канье Уэст получили от звездной пары музыкантов Бейоне и Джея Зи дорогостоящий подарок. Речь идет о браслете для новорожденной дочери знаменитой звезды реалити-шоу. Подарком стал браслет, инкрустированный настоящими бриллиантами, на котором выгравирована цифра 3.
 

 

Как известно, автором изделия является ювелир Лоррейн Шварц. Его стоимость составляет более 15 тысяч фунтов (20 тысяч долларов по актуальному курсу). Согласно данным источника, Канье Уэст в восторге от подарка, который преподнесла ему семья Бейонсе и Джея Зи. Связано это, помимо всего прочего с тем, что скандальный рэпер всегда считал супруга Бейонсе своим «старшим братом». Бейонсе же для него была близкой и любимой подругой.
 
Не так давно Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями девочки. Малышку, которая стала уже третьим ребенком звездной четы, вынашивала суррогатная мать. Решение, связанное с суррогатным материнством, пара приняла после того, как в прошлый раз врачи заявили Ким о том, что ее роды проходили с осложнениями, а потому самостоятельно рожать она больше не сможет.

Николай Офицеров
Новости по теме
Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями
Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями

Ким Кардашьян и Канье Уэст снова стали родителями. Дочь для звездной пары родила суррогатная мать. Об этом проинформировали в официальном блоге Кардашьян.

Канье Уэст подарил Ким Кардашьян
Канье Уэст подарил Ким Кардашьян "всякую мелочь" на 200 тысяч долларов

Известный американский певец Канье Уэст сделал подарок своей возлюбленной, звезде реалити-шоу, Ким Кардашьян. Стоимость подарка превысила сумму в 200 тысяч

Канье Уэст и Ким Кардашьян подарили годовалой дочери бриллианты
Канье Уэст и Ким Кардашьян подарили годовалой дочери бриллианты

Популярная звезда известных телевизионных реалити-шоу Ким Кардашьян выложила в социальной сети новое фото со своей свадьбы, где запечатлена вся семья в сборе.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости