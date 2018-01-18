Бейонсе подарила новорождённой дочери Кардашьян браслет за 20 тысяч долларов

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Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.
От Редактора
Метеор посетил Детройт.
Ким Кардашьян и Канье Уэст снова стали родителями. Дочь для звездной пары родила суррогатная мать. Об этом проинформировали в официальном блоге Кардашьян.
Известный американский певец Канье Уэст сделал подарок своей возлюбленной, звезде реалити-шоу, Ким Кардашьян. Стоимость подарка превысила сумму в 200 тысяч
Популярная звезда известных телевизионных реалити-шоу Ким Кардашьян выложила в социальной сети новое фото со своей свадьбы, где запечатлена вся семья в сборе.