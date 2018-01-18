Звезда Comedy Woman Сысоева кардинально сменила имидж

Звезда Comedy Woman Сысоева кардинально сменила имиджСегодня, 10:43
3 октября 32-летняя резидентка комедийного шоу Comedy Woman Надежда Сысоева вышла на улицу, чтобы выгулять тапки. Фотография соответствующего содержания
Активный интернет-пользователь и звезда Comedy Woman Надежда Сысоева сообщила своим подписчикам, что спустя год от момента расставания со своим экс-бойфрендом,
Звезда юмористического телепроекта «Comedy Woman» Надежда Сысоева, более известна, как «Наденька», практически полностью потеряла слух. Всему виной ее