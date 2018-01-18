Звезда Comedy Woman Сысоева кардинально сменила имидж

Известная российская актриса юмористического жанра Надежда Сысоева, получившая весьма широкую известность благодаря участию в популярной телепередаче Comedy Woman, поразила своих фанатов, кардинально изменив имидж.

В официальном Instagram-аккаунте Надежды Сысоевой появилась фотография, на которой внешний вид актрисы поразил большинство её многочисленных поклонников. В отличие от привычных фотографий, на которых актриса выглядит женственно и умиротворённо, в новой публикации Надежды выражение её лица стало серьёзнее, чем когда-либо. Также фанаты заметили, что её волосы украсили окрашенные пряди салатового и ярко-жёлтого цветов.





Александр Вест

Кроме всего прочего, на голове Надежды появилась кепка чёрного цвета с надписью Blonde (блондинка), а в описании к фотографии Сысоева уточнила, что в данный момент она находится в Ванкувере. Отметим, что некоторые фанаты актрисы заметили, что на фото она весьма похожа на Викторию Бэкхем.