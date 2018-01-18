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| | Сергей Зверев появился в эфире "Дома-2"

Сергей Зверев появился в эфире "Дома-2"

Сегодня, 10:34
Популярный актёр и чемпион мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев почтил своим присутствием телепроект «Дом-2». О своём визите на телестройку стилист оповестил зрителей в Instagram .

Сергей Зверев появился в эфире "Дома-2"

 

В официальном Instagram-аккаунте Сергея Зверева появилась видеозапись, на которой он оповестил всех своих многочисленных поклонников о том, что уже сегодня, 18 января, на телеканале ТНТ в эфир в 23:00 выйдет очередной выпуск популярного реалити-шоу «Дом-2», в котором поучаствовал, и он сам. Также Сергей заметил, что будет «излучать секс», а также назвал себя королём гламура. В комментариях к видеозаписи подписчики Зверева весьма положительно отреагировали на появление на телестройке их кумира, пообещав не пропустить эфир передачи.

На странице Зверева в Instagram также были опубликованы и другие видеоролики, на которых запечатлены фрагменты со съёмок, когда Сергей поучаствовал в обсуждении личной жизни участников телепроекта. Однако, на опубликованных видео обсуждение обрывается на самом интересном месте, что по мнению фанатов, должно повысить интерес к следующему выпуску передачи.
Александр Вест
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