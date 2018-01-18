Серябкина и Кищук в купальниках свели с ума фанатов Serebro

Пользователи социальных сетей рады тому, что Ольга Серябкина регулярно делится со всеми своими откровенными фотографиями (а таковых в ее Instagram превосходящее большинство), но в еще больший восторг их приводит, когда участниц группы Serebro на фотографии несколько. Так произошло и накануне, когда Серябкина показала новое фото с Бали, на котором она и Екатерина Кищук позируют в откровенных купальниках.

По словам фанатов, Серябкина постепенно «переманивает» других участниц на райский остров. Однако, комментарий под фотографией Ольги говорит о другом.

«Вернулись домой. По оттенкам фона, в Москве тоже самое, что и на Бали, только вместо моря снег. Когда мы вышли на улицу в холод, то поняли насколько же сильно соскучились по зиме. Потому не забывайте ловить нас в ваших городах, ведь мы снова в деле», - пишет Серябкина, намекая на скорые гастроли группы Serebro.

Известно, что долгое время Ольга выступала самостоятельно под псевдонимом Molly, потому поклонники подумали, что продюсер Макс Фадеев решил сократить группу до одного человека в виде Серябкиной, которая, безусловно, является лицом коллектива, однако сама Ольга вывесила публикацию о том, что у Serebro наступает новая эра.

Николай Офицеров