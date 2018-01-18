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| | «Очень вульгарно»: Полуголая Ольга Бузова показала самую откровенную фотосессию

«Очень вульгарно»: Полуголая Ольга Бузова показала самую откровенную фотосессию

Сегодня, 09:47
Популярная телеведущая Ольга Бузова убежала от всех московских проблем в Таиланд, где отдыхает вместе со своей сестрой и подругами. Кроме того, в райском месте Бузова сделала новую откровенную фотосессию, которой поделилась в Instagram.

«Очень вульгарно»: Полуголая Ольга Бузова показала самую откровенную фотосессию

 

Ольга Бузова в личном микроблоге разместила новую фотографию, где в полупрозрачном платье и без нижнего белья продемонстрировала превосходную фигуру. Поклонники артистки были удивлены увидеть подобное фото, так как ранее не ожидали от Бузовой настолько откровенных фотосессий.

«Что с вами? Вам плохо?», «У нас сейчас почти весь шоу-бизнес оголённый! Секс всегда продавался и продаётся лучше всего», «Тебе не идёт быть развратной», «Очень вульгарно», «С развратом уже перебор!», «Оля, почему Вы себя так вульгарно ведёте!?», - комментировали снимок фанаты Бузовой.
Светлана Славянская
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