«Очень вульгарно»: Полуголая Ольга Бузова показала самую откровенную фотосессию

Популярная телеведущая Ольга Бузова убежала от всех московских проблем в Таиланд, где отдыхает вместе со своей сестрой и подругами. Кроме того, в райском месте Бузова сделала новую откровенную фотосессию, которой поделилась в Instagram.

Светлана Славянская