«Очень вульгарно»: Полуголая Ольга Бузова показала самую откровенную фотосессию

Ольга Бузова в личном микроблоге разместила новую фотографию, где в полупрозрачном платье и без нижнего белья продемонстрировала превосходную фигуру. Поклонники артистки были удивлены увидеть подобное фото, так как ранее не ожидали от Бузовой настолько откровенных фотосессий.
«Что с вами? Вам плохо?», «У нас сейчас почти весь шоу-бизнес оголённый! Секс всегда продавался и продаётся лучше всего», «Тебе не идёт быть развратной», «Очень вульгарно», «С развратом уже перебор!», «Оля, почему Вы себя так вульгарно ведёте!?», - комментировали снимок фанаты Бузовой.