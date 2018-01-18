Секс, жир и целлюлит: Настя Каменских заметно набрала в весе

Певица вернулась к прежним формам?

Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она весело припрыгивает на побережье в Майами. На певице закрытый купальник голубого цвета, однако это не помешало ее критикам рассмотреть жир и целлюлит, который возмутил общественность. «Купальник толстит», «Свинтус Пэпа», «Почему она такая толстая?», «На массе», «Срочно худеть», - написали критики артистки. Однако многие отметили, что невзирая на весьма «целомудренный» купальник, выглядит Каменских более чем сексуально и даже если пара лишних килограмм, которые остались на ее теле после праздников, только добавляют артистке женственности. «Не надо больше худеть, ты идеальна», «Ты такая сексуальная», «Не надо ей худеть, она сочная, сексуальная, обворожительная!!!», - написали поклонники певицы.

Настя Каменских начала эпатировать, опубликовав снимок на котором она сексуально облизывает губы, однако при этом удивила подписчиков отсутствием макияжа. Во время того же пребывания в Майами певица неустанно публикует фото своего времяпрепровождения в Соединенных Штатах. Сексуальный посыл артистки успели оценить как ее фанаты, так и критики. «Красивый язычок», «Ты красивая женщина, но язык во рту не держится такое впечатление, и в клипе он и на фото снова язык этот, он тебе мешает что ли...ты и так сексуальна...ну волнуйся...», «Заигрывает язычком в жизни любой с ума сойдёт рядом с ней», - прокомментировали провокационный снимок пользователи сети.

Дыль Лилия

Недавно Настя Каменских покинула группу «Потап и Настя» и ушла в сольное плаванье. «Экстремальные» условия заставили понервничать певицы, из-за чего она набрала в весе. Именно такую мысль озвучили поклонники певицы, оправдывая ее жир на бедрах. Ради справедливости стоит отметить, что Настя Каменских продолжает публиковать совместные снимки с Алексеем Потапенко и его творческими подопечными. К слову в Майами певица также прилетела со своей командой, о чем успела сообщить своим подписчикам в Instagram. В частности возле нее оказался и Потап, с которым неоднократно приписывали роман певице. Сами артисты ничего не комментируют, однако совместные снимки с отдыха, которые появлялись в прессе уже не первый год, определенно о чем-то свидетельствуют.