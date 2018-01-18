Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Секс, жир и целлюлит: Настя Каменских заметно набрала в весе

Секс, жир и целлюлит: Настя Каменских заметно набрала в весе

Сегодня, 09:35
Певица вернулась к прежним формам?

Секс, жир и целлюлит: Настя Каменских заметно набрала в весе

 

Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она весело припрыгивает на побережье в Майами. На певице закрытый купальник голубого цвета, однако это не помешало ее критикам рассмотреть жир и целлюлит, который возмутил общественность. «Купальник толстит», «Свинтус Пэпа», «Почему она такая толстая?», «На массе», «Срочно худеть», - написали критики артистки. Однако многие отметили, что невзирая на весьма «целомудренный» купальник, выглядит Каменских более чем сексуально и даже если пара лишних килограмм, которые остались на ее теле после праздников, только добавляют артистке женственности. «Не надо больше худеть, ты идеальна», «Ты такая сексуальная», «Не надо ей худеть, она сочная, сексуальная, обворожительная!!!», - написали поклонники певицы.

Секс, жир и целлюлит: Настя Каменских заметно набрала в весе

 

Настя Каменских начала эпатировать, опубликовав снимок на котором она сексуально облизывает губы, однако при этом удивила подписчиков отсутствием макияжа. Во время того же пребывания в Майами певица неустанно публикует фото своего времяпрепровождения в Соединенных Штатах. Сексуальный посыл артистки успели оценить как ее фанаты, так и критики. «Красивый язычок», «Ты красивая женщина, но язык во рту не держится такое впечатление, и в клипе он и на фото снова язык этот, он тебе мешает что ли...ты и так сексуальна...ну волнуйся...», «Заигрывает язычком в жизни любой с ума сойдёт рядом с ней», - прокомментировали провокационный снимок пользователи сети.

Секс, жир и целлюлит: Настя Каменских заметно набрала в весе

 

Недавно Настя Каменских покинула группу «Потап и Настя» и ушла в сольное плаванье. «Экстремальные» условия заставили понервничать певицы, из-за чего она набрала в весе. Именно такую мысль озвучили поклонники певицы, оправдывая ее жир на бедрах. Ради справедливости стоит отметить, что Настя Каменских продолжает публиковать совместные снимки с Алексеем Потапенко и его творческими подопечными. К слову в Майами певица также прилетела со своей командой, о чем успела сообщить своим подписчикам в Instagram. В частности возле нее оказался и Потап, с которым неоднократно приписывали роман певице. Сами артисты ничего не комментируют, однако совместные снимки с отдыха, которые появлялись в прессе уже не первый год, определенно о чем-то свидетельствуют.
Дыль Лилия
Новости по теме
Настя Каменских опубликовала снимок в сексуальном костюме
Настя Каменских опубликовала снимок в сексуальном костюме

Знаменитая певица Настя Каменских опубликовала новое откровенную фотографию. Снимок звезда выложила на своей странице в Instagram.

Настя Каменских опубликовала снимок без макияжа
Настя Каменских опубликовала снимок без макияжа

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских на отдыхе сфотографировалась без макияжа. Изображение с ее натуральной красотой она опубликовала в

Настя Каменских опубликовала снимок с оригинальной прической
Настя Каменских опубликовала снимок с оригинальной прической

Известная певица Настя Каменских порадовала своих подписчиков фотографией, где она выглядит с новой оригинальной прической. Снимок знаменитости обнародован на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости