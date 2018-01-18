Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Джонни Депп может войти в группу Мэрилина Мэнсона в качестве гитариста

Джонни Депп может войти в группу Мэрилина Мэнсона в качестве гитариста

Сегодня, 11:58
Всемирно известный голливудский актёр Джонни Депп может пополнить музыкальный коллектив Мэрилина Мэнсона в качестве гитариста. Эту новость музыкант опубликовал в своём микроблоге.

Джонни Депп может войти в группу Мэрилина Мэнсона в качестве гитариста

 

Напомним, известный рок-гитарист по имени Твигги Рамирез, который входил в состав группы популярного исполнителя Мэрилина Мэнсона, был вынужден выйти из состава музыкального коллектива в связи с выдвинутыми ему обвинениями в изнасиловании. В своём официальном аккаунте в социальных сетях Мэнсон порадовал своих многочисленных поклонников, сообщив, что место Рамиреза может занять его давний друг и весьма знаменитый актёр Джонни Депп, с которым они уже не раз выступали на одной сцене.

Стоит отметить, что до этого Мэнсон и Депп совместно занимались записью альбома под названием Born Villain, а сам Джонни неоднократно появлялся в качестве гостя на концертах Мэрилина Мэнсона, подыгрывая его группе на гитаре. Добавим, что Мэрилин Мэнсон заявил, что будет весьма рад, если его давний друг пополнит состав его рок-группы.
Александр Вест
Новости по теме
Джонни Депп в новом клипе Мэрилина Мэнсона в главной роли
Джонни Депп в новом клипе Мэрилина Мэнсона в главной роли

Недавно вышел клип на композицию Say10, в котором главную роль исполнил брат по разуму и просто хороший товарищ Мэнсона, Джонни Депп.

Джонни Депп снялся в новом откровенном клипе Мэрилина Мэнсона
Джонни Депп снялся в новом откровенном клипе Мэрилина Мэнсона

Мэрилин Мэнсон выпустил клип, в котором принял участие его давний друг – Джонни Депп. Клип отличается высоким содержанием обнаженности и психоделичности

Джонни Депп сыграл на гитаре на концерте Мэрилина Мэнсона
Джонни Депп сыграл на гитаре на концерте Мэрилина Мэнсона

Всеми любимый американский актер Джонни Депп сыграл на гитаре на выступлении одного из самых мрачных и эпатажных исполнителей тяжелой музыки современности

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости