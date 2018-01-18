Джонни Депп может войти в группу Мэрилина Мэнсона в качестве гитариста

Всемирно известный голливудский актёр Джонни Депп может пополнить музыкальный коллектив Мэрилина Мэнсона в качестве гитариста. Эту новость музыкант опубликовал в своём микроблоге.

Александр Вест

Напомним, известный рок-гитарист по имени Твигги Рамирез, который входил в состав группы популярного исполнителя Мэрилина Мэнсона, был вынужден выйти из состава музыкального коллектива в связи с выдвинутыми ему обвинениями в изнасиловании. В своём официальном аккаунте в социальных сетях Мэнсон порадовал своих многочисленных поклонников, сообщив, что место Рамиреза может занять его давний друг и весьма знаменитый актёр Джонни Депп, с которым они уже не раз выступали на одной сцене.Стоит отметить, что до этого Мэнсон и Депп совместно занимались записью альбома под названием Born Villain, а сам Джонни неоднократно появлялся в качестве гостя на концертах Мэрилина Мэнсона, подыгрывая его группе на гитаре. Добавим, что Мэрилин Мэнсон заявил, что будет весьма рад, если его давний друг пополнит состав его рок-группы.