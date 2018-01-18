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| | Актрисе Юлии Михалковой стало плохо во время турне

Актрисе Юлии Михалковой стало плохо во время турне

Сегодня, 11:55
Во время выступления у актрисы Юлии Михалковой ухудшилось состояние здоровья, ее коллеги быстро отреагировали и оказали помощь.

Актрисе Юлии Михалковой стало плохо во время турне

 

Актриса ток-шоу "Уральские пельмени" вместе со своей труппой ездит по гастролям на личном автобусе. Во время одного выступления, Юлии стало очень плохо, она даже пропустила концерт. Врачи порекомендовали Михалковой лечь в больницу на лечение. Причиной плохого самочувствия стали резкие боли в позвоночнике, актриса даже не могла передвигаться. На госпитализацию звезда не согласилась, сейчас ушла на отдых, но в скором времени уже собирается вернуться к работе.

В данный момент Юлия Михалкова посещает приемы массажа и плавание в бассейне, что помогает вернуться в кратчайшие сроке к работе.
Пелагея Лебединская
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