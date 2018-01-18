Актрисе Юлии Михалковой стало плохо во время турне

Во время выступления у актрисы Юлии Михалковой ухудшилось состояние здоровья, ее коллеги быстро отреагировали и оказали помощь.

Пелагея Лебединская

Актриса ток-шоу "Уральские пельмени" вместе со своей труппой ездит по гастролям на личном автобусе. Во время одного выступления, Юлии стало очень плохо, она даже пропустила концерт. Врачи порекомендовали Михалковой лечь в больницу на лечение. Причиной плохого самочувствия стали резкие боли в позвоночнике, актриса даже не могла передвигаться. На госпитализацию звезда не согласилась, сейчас ушла на отдых, но в скором времени уже собирается вернуться к работе.В данный момент Юлия Михалкова посещает приемы массажа и плавание в бассейне, что помогает вернуться в кратчайшие сроке к работе.