Модель Эмбер Роуз сделает операцию по уменьшению груди

Обычно светские львицы ложатся под нож хирурга, чтобы красоваться на обложках многочисленных таблоидов, хвастаясь своим внушительным размером груди, однако, в этот раз модель решилась на обратное. По словам Эмбер Розу, её грудь приносит ей весьма ощутимый дискомфорт, а от того, что ей постоянно приходится поддерживать осанку с таким бюстом, её спина постоянно болит. О своём решении она сообщила многочисленным поклонникам в своём Instagram-аккаунте, где появилась видеозапись её разговора с хирургом, который займётся операцией.
Сама светская дива призналась, что очень переживает, однако, заверила своих фанатов, что доктор Фишер и доктор Мэтлок пообещали сделать всё возможное, чтобы модель осталась в порядке и ощутила облегчение. Поклонники актрисы пообещали молиться за неё и пожелали ей удачи.