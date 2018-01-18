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| | Модель Эмбер Роуз сделает операцию по уменьшению груди

Модель Эмбер Роуз сделает операцию по уменьшению груди

Сегодня, 11:48
Из-за постоянного дискомфорта и тревожащих её болей в области спины весьма популярная актриса по имени Эмбер Роуз сделает операцию, которая уменьшит размер её груди.

Модель Эмбер Роуз сделает операцию по уменьшению груди

 

Обычно светские львицы ложатся под нож хирурга, чтобы красоваться на обложках многочисленных таблоидов, хвастаясь своим внушительным размером груди, однако, в этот раз модель решилась на обратное. По словам Эмбер Розу, её грудь приносит ей весьма ощутимый дискомфорт, а от того, что ей постоянно приходится поддерживать осанку с таким бюстом, её спина постоянно болит. О своём решении она сообщила многочисленным поклонникам в своём Instagram-аккаунте, где появилась видеозапись её разговора с хирургом, который займётся операцией.

Сама светская дива призналась, что очень переживает, однако, заверила своих фанатов, что доктор Фишер и доктор Мэтлок пообещали сделать всё возможное, чтобы модель осталась в порядке и ощутила облегчение. Поклонники актрисы пообещали молиться за неё и пожелали ей удачи.
Александр Вест
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