Сожительница Олега Яковлева из «Иванушек» собирается оспорить его завещание

Александра Куцевол, проживавшая с участником группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым в гражданском браке, намерена оспаривать его завещание через суд. Певец умер 30 июня 2017 года из-за остановки сердца.

После смерти участника музыкальной группы «Иванушки International» Олега Яковлева, его гражданская супруга Александра Куцевол считала себя единственной наследницей его имущества, однако у певца нашлась племянница из Иркутска Татьяна Яковлева. Родственница покойного артиста, в свою очередь, сообщила, что Куцевол нет в списке наследников Олега Яковлева.На данный момент решается судьба имущества певца, которое представляет собой несколько квартир в столице, ориентировочная стоимость которых около 50 млн рублей, а также заграничная недвижимость в Черногории.При жизни Олег Яковлев сообщал о своем нежелании заводить детей. Однако после смерти было обнародовано интервью певца, где он признался, что у него есть внебрачный ребенок в Питере.