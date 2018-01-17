Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Сожительница Олега Яковлева из «Иванушек» собирается оспорить его завещание

Сожительница Олега Яковлева из «Иванушек» собирается оспорить его завещание

Вчера, 22:48
Александра Куцевол, проживавшая с участником группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым в гражданском браке, намерена оспаривать его завещание через суд. Певец умер 30 июня 2017 года из-за остановки сердца.

Сожительница Олега Яковлева из «Иванушек» собирается оспорить его завещание

 

После смерти участника музыкальной группы «Иванушки International» Олега Яковлева, его гражданская супруга Александра Куцевол считала себя единственной наследницей его имущества, однако у певца нашлась племянница из Иркутска Татьяна Яковлева. Родственница покойного артиста, в свою очередь, сообщила, что Куцевол нет в списке наследников Олега Яковлева.

На данный момент решается судьба имущества певца, которое представляет собой несколько квартир в столице, ориентировочная стоимость которых около 50 млн рублей, а также заграничная недвижимость в Черногории.

При жизни Олег Яковлев сообщал о своем нежелании заводить детей. Однако после смерти было обнародовано интервью певца, где он признался, что у него есть внебрачный ребенок в Питере.
Новости по теме
Последняя песня покойного солиста «Иванушки International» появилась в Сети
Последняя песня покойного солиста «Иванушки International» появилась в Сети

Последняя музыкальная композиция, которую написал покойный бывший солист группы «Иванушки International» Олега Яковлева появилась в Сети. Об этом сообщила

Прах бывшего солиста «Иванушек» месяц не могут захоронить
Прах бывшего солиста «Иванушек» месяц не могут захоронить

Прах бывшего исполнителя музыкальной группы «Иванушки International» Олега Яковлева уже месяц не могут захоронить. Информацию об этом сообщила вдова певца

Гражданская супруга Олега Яковлева напишет книгу об их отношениях
Гражданская супруга Олега Яковлева напишет книгу об их отношениях

Гражданская супруга певца Олега Яковлева Александра Куцевол, получившего известность благодаря выступлениям в музыкальной группе «Иванушки International»,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости