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| | Драка девушек и свадьба: Муж Шурыгиной избил ее "насильника"

Драка девушек и свадьба: Муж Шурыгиной избил ее "насильника"

Вчера, 22:59
Супруг Дианы Шурыгиной набросился на Александра Рухлина, считавшегося вторым насильником в скандальном деле.

 

 

В студии Первого канала снова появилась Диана Шурыгина, чтобы установить справедливость в деле об ее изнасиловании. На этот раз на телевидении засветился и Александр Рухлин, которого изначально называли вторым насильником, но по делу он проходил в качестве подозреваемого, а потом и вовсе отправился не на скамью подсудимых, а в армию.

Сначала Диана Шурыгина утверждала, что после Семенова в комнату вошел Рухлин и стал приставать к ней, он попытался надругаться над ней, находящейся не в сознании. Дальнейшее она не могла описать достоверно, так как, по ее словам, периодически приходила в себя и помнит происходящее лишь урывками, сквозь алкогольный туман.

Драка девушек и свадьба: Муж Шурыгиной избил ее "насильника"

 

Рухлина и Шурыгину проверили на детекторе лжи, но их показания были путаными и неточными, поэтому прибор оценил их ответы, как ложные. Среди зрителей в студии было немного тех, кто поддерживал Шурыгину, да и за Рохлина особо никто не заступался. Но как только в студии появился муж Шурыгиной Андрей Шлягин, он тут же набросился на Рухлина с криком: «Извинись!». До того как дерущихся разняли, Шлягин успел несколько раз ударить Рухлина, а Шурыгина пыталась разнять молодых людей. К слову, девушка Александра Рухлина, на которой он планирует жениться в ближайшем будущем, бросалась на Шлягина.

 

Драка девушек и свадьба: Муж Шурыгиной избил ее "насильника"

 

Напомним, что Сергей Семенов, проходившей в качестве обвиняемого по деле об изнасиловании Шурыгиной, недавно вышел на свободу по УДО, отсидев в колонии один год. Но слишком большое количество несовпадений побудило эксперта по лжи Илью Анищенко провести собственное независимое расследование дела. И вот к каким выводам он пришел: Диана Шурыгина просто оболгала Сергея Семенова, а тот отсидел вполне реальный срок, потеряв год жизни. Эксперт специально посетил коттедж, в котором проходила вечеринка и выяснил, что стены там достаточно тонкие. Таким образом, если бы насилуемая девушка кричала бы, то ее определенно услышали бы друзья, находящиеся за стенкой и спасли бы ее. Но нет - после мнимого «надругательства» Диана спокойно продолжила алкогольные возлияния, а потом, возможно, придумала историю про изнасилование.
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