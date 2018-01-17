Завершение отдыха Багдасарян отпраздновала обнаженным снимком

Перед тем, как вернуться из Таиланда в Москву Гаянэ Багдасарян снова продемонстрировала свои сексуальные ягодицы. Новое фото она опубликовала в своем аккаунте в Inatagram.

Знаменитая модель Гаянэ Багдасарян так восхищается своими сексуальными формами, что решила в очередной раз похвастаться ими перед своими поклонниками в интернете. На снимке модель изображена в бассейне, стоя на коленях. На коленях она приняла соблазнительную позу, оттопырив ягодицы. Для фотографии девушка надела маленькое бикини и легкий полупрозрачный топ. Фотокарточку она сопроводила записью, в которой сообщала, что отдых в Таиланде завершился, и пришла пора возвращаться в холодную Москву. Однако от райского уголка у нее останется прекрасные воспоминания и, конечно же, фотографии.

Почти все поклонники написали множество восхваляющих красоту модели комментариев. Они написали, что такой прекрасной молодой девушки нет ни в одной стране. Также фанаты отметили, что никак не могут дождаться, когда Гаянэ Багдасарян станет актрисой фильмов для взрослых.