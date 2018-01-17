Анна Семенович показала фанатам снимки с отдыха на Бали

Российская фигуристка, солистка, экс-участница музыкальной группы «Блестящие» Анна Семенович опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она запечатлена во время отдыха на Бали.

Певица показала фигуру в купальнике, поклонники заметили, что вокалистка сбросила вес и стала более стройной и подтянутой. Семенович наслаждается отдыхом и не желает отправляться домой. Женщина расслабилась, находится в другой реальности, где нет забот и проблем, всегда только веселье и счастье. Исполнительница не хочет возвращаться в серую действительность с ее постоянными сложностями. Новая публикация Семеновия набрала 44 тысячи лайков за семь часов.

Домбровский Сергей

Пользователи активно комментируют снимок вокалистки с Бали. Одни восхищаются фигурой солистки и рекомендуют ей всегда оставаться в такой форме, другие советуют избавиться от нескольких лишних килограммов, дабы довести тело до совершенства. Нашлись те, кто полагает, что певица обработала снимок в графическом редакторе Photoshop, прежде чем выложить фото в Сеть.