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| | Шерон Стоун могла скончаться от инсульта

Шерон Стоун могла скончаться от инсульта

Вчера, 22:09
Знаменитая голливудская актриса Шерон Стоун, известная по фильму «Основной инстинкт», недавно дала интервью одному из американских изданий. В беседе она призналась, что 17 лет назад из-за произошедшего инсульта она чуть не умерла.

Шерон Стоун могла скончаться от инсульта

 

В 42-летнем возрасте у знаменитости случился инсульт. Шерон Стоун поведала, что у нее было кровоизлияние в мозг, которое произошло из-за лопнувшего сосуда. В тот момент доктора сказали семье знаменитости, что с таким диагнозом у нее почти нет шансов на выздоровление. Отметим, что последние 10 лет артистка борется с сахарным диабетом и астмой. О своем здоровье и самочувствии она не хочет говорить, так как считает, что ее проблемы никого не касаются.

Сейчас голливудская звезда прилаживает много сил на то, чтобы восстановить свою карьеру. Отметим, что живет Стоун вместе со своими приемными сыновьями. Помимо здоровья, знаменитость не хочет распространяться по поводу своей личной жизни.
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