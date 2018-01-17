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| | Хейтеры раскритиковали фото Бузовой за одинаковые позы и лица

Хейтеры раскритиковали фото Бузовой за одинаковые позы и лица

Вчера, 21:50
Певица и ведущая популярного шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена рядом с подругами и своей сестрой. Не все оценили данный снимок по достоинству, хейтеры жестко раскритиковали его.

Хейтеры раскритиковали фото Бузовой за одинаковые позы и лица

 

Бузова сообщила поклонникам, что она с подругами собирается на ужин. Многие назвали девушек симпатичными, но нашлись и недовольные. По словам недоброжелателей, женщины на фотографии получились неестественными, как куклы. Их позы наигранные и уже надоели, поскольку все звезды ведут себя подобным образом. Лица красавиц назвали каменными, не выражающими истинных эмоций. Юзеры рекомендуют исполнительнице полностью изменить имидж.

Анастасию Бузову назвали стройняшкой, не в пример ее старшей сестре. Один из подписчиков сначала перепутал девушку с нынешней супругой футболиста Дмитрия Тарасова моделью Костенко. За два часа снимок получил более 266 тысяч отметок «Нравится».
Домбровский Сергей
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