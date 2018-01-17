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| | Серябкина удивила фанатов прозрачным нарядом и оригинальными линзами

Серябкина удивила фанатов прозрачным нарядом и оригинальными линзами

Вчера, 21:34
Участница музыкального проекта SEREBRO Ольга Серябкина опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она запечатлена в прозрачном наряде темного цвета с совой на плече. По словам певицы, она возвращается со съемок, своего пернатого товарища оставляет в студии.

Серябкина удивила фанатов прозрачным нарядом и оригинальными линзами

 

Пользователи начали активно комментировать новую публикацию солистки. Юзеры назвали откровенную кофточку артистки очаровательной, птицу настоящей милашкой, Серябкину красавицей с шикарной фигурой. Подписчики заметили оригинальные линзы и задают множество вопросов вокалистке. Один из пользователей заявил, что когда в следующий раз Серябкина посетит свою сову, которая так к ней привыкла, птица станет взрослой и не узнает ее.

Серябкина удивила фанатов прозрачным нарядом и оригинальными линзами

 

За семь часов фотография певицы в прозрачном наряде набрала более 113 тысяч отметок «Нравится». Некоторые поклонники заметили недостатки макияжа артистки и рекомендовали Серябкиной подкорректировать брови. Большинство фанатов положительно отозвались о новом снимке звезды.
Домбровский Сергей
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