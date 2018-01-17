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| | Ольга Рапунцель обвинила Дмитренко в том, что он не меняется

Ольга Рапунцель обвинила Дмитренко в том, что он не меняется

Вчера, 20:57
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель очень огорчена поведением возлюбленного. По словам участницы, Дмитренко не изменился и не собирается ради нее и ребенка ничего делать.

Ольга Рапунцель обвинила Дмитренко в том, что он не меняется

 

Ольга Рапунцель заявила, что устала наблюдать за тем, как Дмитрий Дмитренко лежит на диване и ничего не делает. Девушка рассказала, что после возвращения возлюбленного на проект в их жизни ничего не изменилось, хотя Дмитрий обещал заботиться о ней, если она позволит ему снова быть рядом. На деле же, жалуется Ольга, он просто лежит на диване, еще и позволяет себе осыпать девушку «матами», а всеми домашними делами занимается она одна. Рапунцель понимает, что пора это прекращать, но она все еще слишком любит Дмитренко, поэтому каждый раз слушает свое сердце и понимает, что не хочет уходить от него. К тому же, отмечает звезда телестройки, она не хочет оставлять дочь без отца.

Ранее появились слухи о том, что известная пара покинула проект, но информации так и не подтвердилась.
Виктория Озерова
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