Ольга Рапунцель отрицает информацию про свой декрет

В последние дни в Сети активно обсуждался вероятный уход участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель и ее мужа Дмитрия Дмитренко из телепроекта в связи с предстоящими родами. Сама пара категорически опровергает подобные слухи.

Пользователями Сети активно обсуждают просочившуюся информацию о том, что знаменитая пара телепроекта «Дом-2» Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель покинет телестройку в связи с декретным отпуском. Именно так поступила в подобной ситуации семья Блюменкранц. Кроме того, сообщалось о разрыве контракта с Дмитренко и Рапунцель организаторами шоу. Однако на данный момент супружеская пара по-прежнему пребывает на Поляне. В Москве с маленьким ребенком им просто некуда идти, по их словам.Дмитрий Дмитренко имеет актерское образование, и не так давно начинал разговор про возможность участия в грядущих съемках. Однако, учитывая его контракт с «Домом-2», это представляется маловероятным. Кроме того, поклонники телешоу считают, что мужчина ненавидит Рапунцель и стремится отомстить за прежние обиды, поэтому часто устраивает истерики. Также существует предположение, что подобный тип поведения Дмитренко навязали организаторы «Дома-2».