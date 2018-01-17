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| | Ольга Рапунцель отрицает информацию про свой декрет

Ольга Рапунцель отрицает информацию про свой декрет

Вчера, 20:54
В последние дни в Сети активно обсуждался вероятный уход участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель и ее мужа Дмитрия Дмитренко из телепроекта в связи с предстоящими родами. Сама пара категорически опровергает подобные слухи.

Ольга Рапунцель отрицает информацию про свой декрет

 

Пользователями Сети активно обсуждают просочившуюся информацию о том, что знаменитая пара телепроекта «Дом-2» Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель покинет телестройку в связи с декретным отпуском. Именно так поступила в подобной ситуации семья Блюменкранц. Кроме того, сообщалось о разрыве контракта с Дмитренко и Рапунцель организаторами шоу. Однако на данный момент супружеская пара по-прежнему пребывает на Поляне. В Москве с маленьким ребенком им просто некуда идти, по их словам.

Дмитрий Дмитренко имеет актерское образование, и не так давно начинал разговор про возможность участия в грядущих съемках. Однако, учитывая его контракт с «Домом-2», это представляется маловероятным. Кроме того, поклонники телешоу считают, что мужчина ненавидит Рапунцель и стремится отомстить за прежние обиды, поэтому часто устраивает истерики. Также существует предположение, что подобный тип поведения Дмитренко навязали организаторы «Дома-2».
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