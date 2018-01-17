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| | Романец и Гусев поделились первыми снимками из Парижа

Романец и Гусев поделились первыми снимками из Парижа

Вчера, 20:44
Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев поделились с поклонниками фотоснимками с прогулки по Парижу. Путешествия началось с неожиданности: сотрудник паспортного стола в Шереметьево потребовал у 27-летней Романец справки об осуществленных пластических операциях.

Романец и Гусев поделились первыми снимками из Парижа

 

Бывшие участники телестройки «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец начали реализовывать идеи о путешествии по разнообразным странам после женитьбы в конце 2017 года – Новый год супружеская пара провела в Праге. Не так давно в сети стали появляться снимки с прогулок пары по Парижу, где Романец успела посетить местный ресторан и выбрать себе подарок в ювелирном магазине.

 

Фанаты знаменитостей надеются, что в этот раз парой выбрана более надежная туристическая фирма, чем при путешествии в Прагу. Тогда недобросовестный агент не выполнил ранее оговоренные обязательства, из-за чего Гусеву и Романец нужно было второй раз заплатить за проживание в отельном номере.

Интересно, что путешествие пары началось с неожиданного требования сотрудника паспортного стола в Шереметьего к Виктории Романец – девушка должна была показать справку о своих пластических операциях.
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