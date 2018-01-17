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| | Муж Шурыгиной избил насильника в прямом эфире

Муж Шурыгиной избил насильника в прямом эфире

Вчера, 20:31
В эфире «Первого канала» в программе «На самом деле» проверку на полиграфе вновь проходила скандально-известная жертва изнасилования Диана Шурыгина. Гостем программы стал Александр Рухлин, который по делу сначала проходил как соучастник осужденного Семенова, а после был переквалифицирован в свидетели.

Муж Шурыгиной избил насильника в прямом эфире

 

Во время передачи эксперты столкнулись с проявлениями лжи и неточностями. Причем лгали, как показал детектор, и Диана, и Александр. Оба путались в показаниях и напирали на состояние алкогольного опьянения как причину, почему произошедшее изнасилование стерлось из их памяти. Несмотря на то, что симпатизирующих Диане в студии было не так уж много, ее визави тоже не многие жаловали.

Психолог программы открыто назвала юношу извращенцем, когда выяснилось, что он вступил в половую связь с девушкой без сознания сразу после того, как ее изнасиловал его товарищ. Тогда Рухлин заявил, что Шурыгина – это обычная проститутка и себя виновным он не считал. Все это время за кулисами находился муж Дианы, оператор «Первого канала» Александр Шлягин.

Едва появившись в студии, вместо приветствия он ударил обидчика своей супруги по лицу. Диана бросилась разнимать мужчин. В отличие от девушки Александра, которая выбежала из зала и начала бросаться на Шлягина с кулаками, Диана попыталась успокоить дерущихся. Она плакала и кричала, что с нее хватит, что она устала. Тем не менее, зрителей канала ожидает очередной выпуск шоу с участием девушки.
Дарья Светозарова
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