Тамара Гвердцители радуется Дню рождения, как ребенок

18 января этого года солистке Тамаре Гвердцители исполняется 56 лет. Исполнительнице удастся вырваться из постоянных забот и посидеть дома с родственниками за праздничным столом. Этот факт приводит Гвердцители в неописуемый восторг.

Домбровский Сергей

Певица редко может позволить себе отмечать День Рождения с друзьями. Причиной этому выступает постоянная занятость. Вокалистка везде востребована, ее часто приглашают на концерты и различные мероприятия самого высокого уровня. Гвердцители радует слушателей своим потрясающим голосом уже много лет и не перестает быть популярной. Истинный талант всегда в цене. 17 февраля исполнительница проведет бенефис в Кремлевском дворце. Гвердцители постоянно волнуется перед выходом на сцену. По ее словам, это естественное состояние для артистки.Солистка желает здоровья и удачи своим родственникам. Гвердцители хочет отметить свой День рождения, несмотря на огромную нагрузку. Перед таким праздником певица радуется, подобно ребенку. Самым главным вокалистка называет мир, только когда нет войны можно по-настоящему веселиться и замечать приятные жизненные мелочи.