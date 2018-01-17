Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Тамара Гвердцители радуется Дню рождения, как ребенок

Тамара Гвердцители радуется Дню рождения, как ребенок

Вчера, 20:20
18 января этого года солистке Тамаре Гвердцители исполняется 56 лет. Исполнительнице удастся вырваться из постоянных забот и посидеть дома с родственниками за праздничным столом. Этот факт приводит Гвердцители в неописуемый восторг.

Тамара Гвердцители радуется Дню рождения, как ребенок

 

Певица редко может позволить себе отмечать День Рождения с друзьями. Причиной этому выступает постоянная занятость. Вокалистка везде востребована, ее часто приглашают на концерты и различные мероприятия самого высокого уровня. Гвердцители радует слушателей своим потрясающим голосом уже много лет и не перестает быть популярной. Истинный талант всегда в цене. 17 февраля исполнительница проведет бенефис в Кремлевском дворце. Гвердцители постоянно волнуется перед выходом на сцену. По ее словам, это естественное состояние для артистки.

Солистка желает здоровья и удачи своим родственникам. Гвердцители хочет отметить свой День рождения, несмотря на огромную нагрузку. Перед таким праздником певица радуется, подобно ребенку. Самым главным вокалистка называет мир, только когда нет войны можно по-настоящему веселиться и замечать приятные жизненные мелочи.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Тамара Гвердцители рассказала, о своих требованиях к невесте сына и планах на следующий год
Тамара Гвердцители рассказала, о своих требованиях к невесте сына и планах на следующий год

Знаменитая певица Тамара Гвердцители уделила несколько минут своего времени журналистам после завершения концерта «Своя колея» и поделилась планами на грядущий

В Екатеринбурге отменили концерт Тамары Гвердцители
В Екатеринбурге отменили концерт Тамары Гвердцители

В Екатеринбурге отменили концерт Тамары Гвердцители в связи с изменениями гастрольного графика. Выступление пройдет в 18 ноября 2016 года на базе ККТ «Космос».

Тамара Гвердцители подаст в суд на руководителя Палаты культуры Грузии
Тамара Гвердцители подаст в суд на руководителя Палаты культуры Грузии

Давид Окиташвили, занимающий должность главы Палаты культуры Грузии, выдвинул Тамаре Гвердцители обвинения в проявлении неуважения к солдатам Грузии после

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости