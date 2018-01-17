Рухлин так и не смог изнасиловать Шурыгину «до конца»

Отмечается, что причиной этого стало отсутствия биоматериала Александра на Шурыгиной. Экспертов шоу заинтересовало, как это могло произойти. Вначале юноша уклонялся от ответа, заявляя, что все вопросы на тему секса с Дианой считает провокацией. Потом он все-таки признался, что половой акт он закончить так и не смог. Виной тому оказался алкоголь, которым он злоупотребил до этого. Из-за этого семяизвержение так и не последовало, а бессознательное состояние жертвы избавило его от необходимости бить девушку и оставлять другие следы своего контакта с ней.
Когда у Александра спросили, раскаивается ли он, парень отвечать отказался. Тогда Диана заявила, что он «жалкий дебил», который даже извиниться по-человечески не может.