Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Рухлин так и не смог изнасиловать Шурыгину «до конца»

Рухлин так и не смог изнасиловать Шурыгину «до конца»

Вчера, 20:16
Гость студии «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым Александр Рухлин впервые признал факт полового акта с Дианой. Прежде, даже во время следствия, он отрицал свою близость с девушкой, в результате чего был переведен в свидетели по делу.

Рухлин так и не смог изнасиловать Шурыгину «до конца»

 

Отмечается, что причиной этого стало отсутствия биоматериала Александра на Шурыгиной. Экспертов шоу заинтересовало, как это могло произойти. Вначале юноша уклонялся от ответа, заявляя, что все вопросы на тему секса с Дианой считает провокацией. Потом он все-таки признался, что половой акт он закончить так и не смог. Виной тому оказался алкоголь, которым он злоупотребил до этого. Из-за этого семяизвержение так и не последовало, а бессознательное состояние жертвы избавило его от необходимости бить девушку и оставлять другие следы своего контакта с ней.

Когда у Александра спросили, раскаивается ли он, парень отвечать отказался. Тогда Диана заявила, что он «жалкий дебил», который даже извиниться по-человечески не может.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Муж Шурыгиной избил насильника в прямом эфире
Муж Шурыгиной избил насильника в прямом эфире

В эфире «Первого канала» в программе «На самом деле» проверку на полиграфе вновь проходила скандально-известная жертва изнасилования Диана Шурыгина. Гостем

Насильника Шурыгиной Рухлина поприветствовали минутой молчания
Насильника Шурыгиной Рухлина поприветствовали минутой молчания

В эфире передачи «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым вновь проверку на детекторе лжи проходит Диана Шурыгина. На этот раз в студию пригласили еще одного

Шурыгина отправила своего второго насильника на детектор лжи
Шурыгина отправила своего второго насильника на детектор лжи

Диана Шурыгина и ее второй насильник Александр Рухлин пришли на шоу «На самом деле». Там молодые люди прошли проверку на детекторе лжи. Целью программы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости