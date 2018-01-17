Рухлин так и не смог изнасиловать Шурыгину «до конца»

Гость студии «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым Александр Рухлин впервые признал факт полового акта с Дианой. Прежде, даже во время следствия, он отрицал свою близость с девушкой, в результате чего был переведен в свидетели по делу.

Дарья Светозарова

Отмечается, что причиной этого стало отсутствия биоматериала Александра на Шурыгиной. Экспертов шоу заинтересовало, как это могло произойти. Вначале юноша уклонялся от ответа, заявляя, что все вопросы на тему секса с Дианой считает провокацией. Потом он все-таки признался, что половой акт он закончить так и не смог. Виной тому оказался алкоголь, которым он злоупотребил до этого. Из-за этого семяизвержение так и не последовало, а бессознательное состояние жертвы избавило его от необходимости бить девушку и оставлять другие следы своего контакта с ней.Когда у Александра спросили, раскаивается ли он, парень отвечать отказался. Тогда Диана заявила, что он «жалкий дебил», который даже извиниться по-человечески не может.