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| | Пользователи Сети полагают, что Лиза Шароха рассталась с возлюбленным

Пользователи Сети полагают, что Лиза Шароха рассталась с возлюбленным

Вчера, 20:02
Экс-участница проекта «Дом-2» Лиза Шароха опубликовала в социальных сетях лирический пост-размышление. В нем девушка рассказала поклонникам о своем душевном состоянии. После таких признаний подписчики полагают, что молодая мама рассталась с возлюбленным.

Пользователи Сети полагают, что Лиза Шароха рассталась с возлюбленным

 

Лиза Шароха рассуждает о скоротечности всех отношений. Даже если женщина обладает прекрасными человеческими качествами, красивой внешностью, умом, чувством юмора и прочими достоинствами, это не застрахует ее от неудач на любовном фронте. Лиза Шароха рассказала о своих милых знакомых, которые имеют все шансы удачно устроить свою жизнь, но у них не получается свить семейное гнездышко и наслаждаться счастьем.

По мнению пользователей, экс-участница шоу «Дом-2» расставалась со своим молодым человеком. По словам некоторых подписчиков, такие слова произносят только недовольные судьбой люди. Некоторые предположили, что Лиза Шароха заболела, у нее началась депрессия и рекомендуют ей обратиться за помощью к специалисту.
Домбровский Сергей
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