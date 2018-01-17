Пользователи Сети полагают, что Лиза Шароха рассталась с возлюбленным

Экс-участница проекта «Дом-2» Лиза Шароха опубликовала в социальных сетях лирический пост-размышление. В нем девушка рассказала поклонникам о своем душевном состоянии. После таких признаний подписчики полагают, что молодая мама рассталась с возлюбленным.

Домбровский Сергей

Лиза Шароха рассуждает о скоротечности всех отношений. Даже если женщина обладает прекрасными человеческими качествами, красивой внешностью, умом, чувством юмора и прочими достоинствами, это не застрахует ее от неудач на любовном фронте. Лиза Шароха рассказала о своих милых знакомых, которые имеют все шансы удачно устроить свою жизнь, но у них не получается свить семейное гнездышко и наслаждаться счастьем.По мнению пользователей, экс-участница шоу «Дом-2» расставалась со своим молодым человеком. По словам некоторых подписчиков, такие слова произносят только недовольные судьбой люди. Некоторые предположили, что Лиза Шароха заболела, у нее началась депрессия и рекомендуют ей обратиться за помощью к специалисту.