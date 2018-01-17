Мишель Уильямс готовится выйти замуж

Мишель Уильямс и Хит Леджер встречались в течение трех лет до смерти актера. Артистка родила от него дочь Матильду. После трагедии Мишель не очень везло в личной жизни, но в последнее время все наладилось. Слухи о том, что Эндрю Юманс сделал предложение Уильямс, появились еще в прошлом месяце, когда актриса появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Теперь американские СМИ со ссылкой на информацию от нескольких источников подтвердили информацию о том, что артистка готовится выйти замуж. По словам инсайдера, Мишель сказала своему любимому «да», она хочет создать семью с «хорошим парнем».
Напомним, что впервые Мишель Уильямс заметили в компании Эндрю Юманса летом прошедшего года. Актриса старалась оберегать свою личную жизнь.