Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Мишель Уильямс готовится выйти замуж

Мишель Уильямс готовится выйти замуж

Вчера, 20:00
В прошлом месяце появились слухи о помолвке 37-летней Мишель Уильямс. Сейчас инсайдер подтвердил, что актриса готовится выйти замуж за 50-летнего юриста Эндрю Юманса.

Мишель Уильямс готовится выйти замуж

 

Мишель Уильямс и Хит Леджер встречались в течение трех лет до смерти актера. Артистка родила от него дочь Матильду. После трагедии Мишель не очень везло в личной жизни, но в последнее время все наладилось. Слухи о том, что Эндрю Юманс сделал предложение Уильямс, появились еще в прошлом месяце, когда актриса появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Теперь американские СМИ со ссылкой на информацию от нескольких источников подтвердили информацию о том, что артистка готовится выйти замуж. По словам инсайдера, Мишель сказала своему любимому «да», она хочет создать семью с «хорошим парнем».

Напомним, что впервые Мишель Уильямс заметили в компании Эндрю Юманса летом прошедшего года. Актриса старалась оберегать свою личную жизнь.
Виктория Озерова
Новости по теме
Скончалась легендарная актриса Мишель Морган
Скончалась легендарная актриса Мишель Морган

Скончалась легендарная французская актриса Мишель Морган в возрасте 96 лет. Этой информацией делится агентство AFP, ссылаясь на слова близких людей женщины.

Анна Семенович тайно готовится выйти замуж
Анна Семенович тайно готовится выйти замуж

Анна Семенович тайно готовится выйти замуж. Такое предположение выдвинули поклонники звезды, увидев на её безымянном пальце украшение с огромным бриллиантом.

Дочь Александра Серова хочет замуж, но пока не за кого
Дочь Александра Серова хочет замуж, но пока не за кого

Мишель, 22-летняя дочь знаменитого исполнителя Александра Серова, призналась в том, что уже хочет замуж, но пока не за кого. Девушке очень часто задают этот

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости