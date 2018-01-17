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| | Дуэт Брежневой и Лободы вызвал бурные споры в Сети

Дуэт Брежневой и Лободы вызвал бурные споры в Сети

Вчера, 19:52
Две бывшие солистки группы «ВИА Гра» появились вместе на одной сцене. Девушки построили сольные карьеры и не соперничали, но после совместного выступления поклонники начали в Сети споры, кто же из девушек лучше.

Дуэт Брежневой и Лободы вызвал бурные споры в Сети

 

Месяц назад прошел сборный концерт звезд телеканала МУЗ-ТВ в столице РФ. В ходе мероприятия Вера Брежнева и Светлана Лобода удивили поклонников совместным выступлением. Две певицы исполнили свой первый хит «Случайная». На сцене звезды появились в нарядах именитых дизайнеров: Светлана в коротком платье от Alexander Terekhov, а Вера в длинном от Гайка Аванесяна. Несмотря на то, что сами певицы и не думали в чем-то соревноваться, в Сети фанаты устроили нешуточный спор.

 

Поклонники Лободы настаивают на том, что певицы исполнили композицию Светланы, поэтому Брежнева смотрелась на сцене лишней. Другие же уверяют, что Вера смогла привнести в песню лирические ноты.
Виктория Озерова
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