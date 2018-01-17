Дуэт Брежневой и Лободы вызвал бурные споры в Сети

Две бывшие солистки группы «ВИА Гра» появились вместе на одной сцене. Девушки построили сольные карьеры и не соперничали, но после совместного выступления поклонники начали в Сети споры, кто же из девушек лучше.

Виктория Озерова

Месяц назад прошел сборный концерт звезд телеканала МУЗ-ТВ в столице РФ. В ходе мероприятия Вера Брежнева и Светлана Лобода удивили поклонников совместным выступлением. Две певицы исполнили свой первый хит «Случайная». На сцене звезды появились в нарядах именитых дизайнеров: Светлана в коротком платье от Alexander Terekhov, а Вера в длинном от Гайка Аванесяна. Несмотря на то, что сами певицы и не думали в чем-то соревноваться, в Сети фанаты устроили нешуточный спор.Поклонники Лободы настаивают на том, что певицы исполнили композицию Светланы, поэтому Брежнева смотрелась на сцене лишней. Другие же уверяют, что Вера смогла привнести в песню лирические ноты.