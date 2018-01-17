Насильника Шурыгиной Рухлина поприветствовали минутой молчания

В эфире передачи «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым вновь проверку на детекторе лжи проходит Диана Шурыгина. На этот раз в студию пригласили еще одного фигуранта по делу об изнасиловании девушки – Александра Рухлина.

Дарья Светозарова

В начале эфира ведущий Дмитрий Шепелев напомнил, что в прошлый раз Диана прошла проверку на полиграфе и ее слова признали правдой. Теперь ей предстояла очная ставка еще с одним молодым человеком, который воспользовался ее беспомощным состоянием. При этом сам шоумен не скрывал сочувствия к девушке. Когда же в студию вошел Рухлин, вопреки обыкновению аплодисменты не раздались. Юношу встретила гробовая тишина, несмотря на то, что многие в студии были настроены по отношению к Шурыгиной недружелюбно.Рухлин заявил, что насилия как такового не было – все было по согласию. О ее статусе несовершеннолетней он не знал, что послужило смягчающим обстоятельством и стало причиной перевода его в свидетели по делу. Шурыгина расплакалась и сообщила, что ничего не помнит об изнасиловании, поскольку была мертвецки пьяна.