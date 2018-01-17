Никите Преснякову предсказали развод с женой

Сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никите Преснякову ясновидящая предсказала опасность развода с его нынешней женой Аленой Красновой. Гадалка сообщила, что это может произойти из-за трудностей в общении.

Гадалка и ясновидящая Марианна Абравитова нагадала сыну Кристины Орбакайте и внуку Аллы Пугачевой в 2018 году возможный развод с его нынешней 20-летней супругой Аленой Красновой. Таролог сообщила, что эта пара крайне нестабильная.26-летнего Никиту Преснякова ясновидящая описала как творческого человека, которому сложно придерживаться каких-либо рамок. Из-за большого количества творческой энергии, человеку, который находится рядом с Пресняковым, сложно оставаться с ним «на одной волне», успевая все анализировать и понимать.Рядом с Никитой Пресняковым, по мнению Абравитовой, должна находиться такая женщина, которая сможет ограждать себя от внезапных перепадов настроения партнера, не провоцируя при этом конфликтов. Экстрасенс считает, что Краснова не является одной из таких женщин, поэтому расставание пары вполне вероятно.