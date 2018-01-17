Бьянка учит фанатов быть продажными

Певица Бьянка опубликовала в Instagram новую фотографию и подписала ее словами: «Каждый человек должен делать то, что хочет. А то что не хочет, не должен, разве только за большие деньги». Снимок активно комментируют пользователи.

Домбровский Сергей

Поклонники Бьянки назвали солистку прекрасной, один из юзеров растерялся и не знал, как выразить свое восхищение, глядя на такую красоту. Фанаты поблагодарили вокалистку за каждую фотографию и песню, которые переполняют душу радостью. Подписчики назвали Бьянку богиней, королевой и идеалом. За 16 минут снимок набрал более двух тысяч отметок «Нравится». Бьянка любит путешествовать, она часто публикует фотографии, ведет активный образ жизни и советует всем радоваться не обращая внимания на трудности.По словам певицы, каждый человек просто обязан заниматься любимым делом. Только в этом случае можно достичь настоящего успеха. Исключением могут стать моменты, когда платят большие деньги. Некоторые подписчики советуют Баньке не спешить с выводами и напоминают о духовных ценностях.