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| | Анастасия Каменских поделилась фото с отдыха в купальнике

Анастасия Каменских поделилась фото с отдыха в купальнике

Вчера, 19:00
Поклонники раскритиковали Анастасию Каменских из-за неудачного фото в купальнике. На данный момент певица отдыхает в Майами и активно делится новыми фото в личном микроблоге в Instagram.

Анастасия Каменских поделилась фото с отдыха в купальнике

 

Как и большинство звезд шоу-бизнеса, Анастасия Каменских отправилась в текущем месяце в теплые страны. Для отдыха певица выбрала Майами. Артистка активно делится снимками в Сети, но не все фото пришлись по вкусу поклонникам. Накануне Каменских выложила в Instagram смелую фотографию. На ней певица запечатлена в ярком сплошном купальнике, артистка в прекрасном настроении прогуливается по пляжу. Не все пользователи позитивно оценили новое фото Каменских. Некоторые отметили, что певице еще нужно похудеть, другие предположили, что звезда просто неудачно выбрала купальник. Были и такие, которые подумали, что артистка беременна.

Несмотря на критику, поклонники оставили много позитивных комментариев и более 130 тысяч лайков.
Виктория Озерова
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