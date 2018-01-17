«Женился на Примадонне для отвода глаз»: Панин угрожает Галкину громким разоблачением

Серьезный конфликт разгорелся между скандальным артистом Алексеем Паниным и юмористом Максимом Галкиным не так давно, но история уже получила продолжение. Актер считает, что его оппоненту следует замолчать, а в противном случае он вынужден будет рассказать многие секреты звезд шоу-бизнеса, и в том числе Галкина, а также его окружения, которые Панин знает.

Актер пообщался с журналистами и сообщил, что его сильно оскорбляют выходки супруга Примадонны, который на своих концертах продолжает подшучивать над артистом. Комик якобы перешел черту и совершает вещи, о которых в будущем может пожалеть. По словам Панина, сам Галкин на самом деле является гомосексуалистом, а на Примадонне российской эстрады он женился лишь для отвода глаз, как многие и делают в шоу-бизнесе. Однако Панин убежден, что обижать его оппоненту не следовало.

Актер вспомнил также нескольких артистов, которые за глаза поливали его грязью, и среди них был упомянут певец Дима Билан, а также «золотой голос России» Николай Басков. Последний якобы также имеет нетрадиционную ориентацию, и о своей свадьбе рассказывает лишь, чтобы отвлечь внимание публики и заниматься тем, чем он хочет. Панин настроен решительно и утверждает, что знает еще очень много секретов, которые не расскажет, если его оппонент перестанет совершать поступки, направленные в адрес Алексея.В своем рассказе актер поделился, что о многих скандальных ситуациях из его жизни он хотел бы забыть, однако публика негативно настроена против него. Панин не отрицает, что случай с чулками и женским нижним бельем происходил на самом деле, однако артист отметил, что многие люди совершают глупости, и осуждать их за это не является правильным решением. Тем не менее, скандалист подчеркнул, что интимной связи с собакой у него не было, однако он лично знает людей, которые совершали подобные поступки, но не раскроет их личности.

Анна Лисичкина

Скандальная ситуация между Паниным и Галкиным зародилась в тот момент, когда в своем шуточном видео по поводу Ксении Собчак юморист решил упомянуть Алексея. Актер серьезно возмутился и решил ответить обидчику, после чего назвал Максима «пылью, которая поднялась к небесам и осталась самой собой», а себя приравнял к «бриллианту, упавшему в грязь, но не потерявшему собственную ценность». Однако сделал он это завуалированно, но поклонники догадались, о ком идет речь.