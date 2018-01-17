Лера Кудрявцева изменилась в лице после признания Алексея Ягудина

В эфире передачи с Лерой Кудрявцевой появился фигурист Алексей Ягудин, совершивший шокирующее признание. По его словам, он сам колол своей жене особые препараты, чтобы она не родила мальчика.

Фигурист Алексей Ягудин вместе со своей супругой Татьяной Тотьмяниной посетили передачу, ведущей которой является Лера Кудрявцева. В эфире ток-шоу были подняты личные вопросы пары.Фигурист и его жена ответили, почему они не оформляли отношения в течение семи лет знакомства, а решились на это только после рождения второй дочери. Кроме того, Ягудин вспомнил, как на девять месяцев уходил жить к певице из «Фабрики» Саше Савельевой.Ягудин и Тотьмянина рассказали, что пол будущего ребенка имеет для них большое значение. Фигурист признался, что рождение сына было бы для него трагедией. Ягудин делал все возможное, чтобы этого не случилось, а именно - колол будущей супруге специальные препараты перед второй беременностью. Данное признание шокировало ведущую шоу Леру Кудрявцеву.