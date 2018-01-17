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| | Лера Кудрявцева изменилась в лице после признания Алексея Ягудина

Лера Кудрявцева изменилась в лице после признания Алексея Ягудина

Вчера, 18:39
В эфире передачи с Лерой Кудрявцевой появился фигурист Алексей Ягудин, совершивший шокирующее признание. По его словам, он сам колол своей жене особые препараты, чтобы она не родила мальчика.

Лера Кудрявцева изменилась в лице после признания Алексея Ягудина

 

Фигурист Алексей Ягудин вместе со своей супругой Татьяной Тотьмяниной посетили передачу, ведущей которой является Лера Кудрявцева. В эфире ток-шоу были подняты личные вопросы пары.

Фигурист и его жена ответили, почему они не оформляли отношения в течение семи лет знакомства, а решились на это только после рождения второй дочери. Кроме того, Ягудин вспомнил, как на девять месяцев уходил жить к певице из «Фабрики» Саше Савельевой.

Ягудин и Тотьмянина рассказали, что пол будущего ребенка имеет для них большое значение. Фигурист признался, что рождение сына было бы для него трагедией. Ягудин делал все возможное, чтобы этого не случилось, а именно - колол будущей супруге специальные препараты перед второй беременностью. Данное признание шокировало ведущую шоу Леру Кудрявцеву.
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