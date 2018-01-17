Николай Соболев раскритиковал передачи с Шурыгиной и Семёновым

Соболев акцентировал внимание на том, что Шурыгина работает только ради хайпа и заработка денег. Во время отдыха в Шри-Ланке блогер получил приглашение прийти в студию Малахова, чтобы защитить права Сергея Семёнова. Он отказался, признав, что не желает больше принимать участие в подобных программах, которые делают «из нечего» необычную новость, обсуждаемую на телевидении.
Николай Соболев раскритиковал передачи с Шурыгиной и СемёновымВчера, 18:13
После того, как насильника Дианы Шурыгиной выпустили на свободу, в социальных сетях начался скандал. Пользователи «ВКонтакте» стали массово просить Сергея
Известный российский блогер Максим Марцинкевич, более известный под псевдонимом «Тесак», записал обзор на действия Дианы Шурыгиной. Без цензуры мужчина не смог
Благодаря скандальной истории об изнасиловании 17-летней девушки Дианы Шурыгиной шоу «Пусть говорят» возглавляет рейтинг среди программ России.