Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Николай Соболев раскритиковал передачи с Шурыгиной и Семёновым

Николай Соболев раскритиковал передачи с Шурыгиной и Семёновым

Вчера, 18:13
Популярный российский блогер Николай Соболев посвятил первый в 2018 году выпуск истории изнасилования Дианы Шурыгиной и обвинённого Сергея Семёнова. Он признался, почему отказался прийти в шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Николай Соболев раскритиковал передачи с Шурыгиной и Семёновым

 

Соболев акцентировал внимание на том, что Шурыгина работает только ради хайпа и заработка денег. Во время отдыха в Шри-Ланке блогер получил приглашение прийти в студию Малахова, чтобы защитить права Сергея Семёнова. Он отказался, признав, что не желает больше принимать участие в подобных программах, которые делают «из нечего» необычную новость, обсуждаемую на телевидении.

Дело в том, что благодаря критике Шурыгиной Соболев и стал популярным в 2017 году. Такие видеоролики с «Пусть говорят» с его участием просматривали свыше 10 миллионов человек, а количество подписчиков продолжало стремительно расти. Проанализировав выпуски «Пусть говорят» с Шурыгиной от 15 января и «Прямого эфира» с Сергеем Семёновым, Соболев в очередной раз удивился желанию телеведущих хайпить. Он считает, что на жертву изнасилования «Первый канал» просто получил права и поэтому она уже не придёт на «Россия 1» к Малахову, который и сделал её популярной.

Вещий Олег
Новости по теме
Сергея Семёнова просят не идти на шоу к Малахову ради хайпа Шурыгиной
Сергея Семёнова просят не идти на шоу к Малахову ради хайпа Шурыгиной

После того, как насильника Дианы Шурыгиной выпустили на свободу, в социальных сетях начался скандал. Пользователи «ВКонтакте» стали массово просить Сергея

Тесак сделал обзор на действия изнасилованной Дианы Шурыгиной в
Тесак сделал обзор на действия изнасилованной Дианы Шурыгиной в "Пусть говорят"

Известный российский блогер Максим Марцинкевич, более известный под псевдонимом «Тесак», записал обзор на действия Дианы Шурыгиной. Без цензуры мужчина не смог

"Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной обошел в рейтинге "Вести"

Благодаря скандальной истории об изнасиловании 17-летней девушки Дианы Шурыгиной шоу «Пусть говорят» возглавляет рейтинг среди программ России.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости