Николай Соболев раскритиковал передачи с Шурыгиной и Семёновым

Популярный российский блогер Николай Соболев посвятил первый в 2018 году выпуск истории изнасилования Дианы Шурыгиной и обвинённого Сергея Семёнова. Он признался, почему отказался прийти в шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.





Дело в том, что благодаря критике Шурыгиной Соболев и стал популярным в 2017 году. Такие видеоролики с «Пусть говорят» с его участием просматривали свыше 10 миллионов человек, а количество подписчиков продолжало стремительно расти. Проанализировав выпуски «Пусть говорят» с Шурыгиной от 15 января и «Прямого эфира» с Сергеем Семёновым, Соболев в очередной раз удивился желанию телеведущих хайпить. Он считает, что на жертву изнасилования «Первый канал» просто получил права и поэтому она уже не придёт на «Россия 1» к Малахову, который и сделал её популярной.

Вещий Олег

Соболев акцентировал внимание на том, что Шурыгина работает только ради хайпа и заработка денег. Во время отдыха в Шри-Ланке блогер получил приглашение прийти в студию Малахова, чтобы защитить права Сергея Семёнова. Он отказался, признав, что не желает больше принимать участие в подобных программах, которые делают «из нечего» необычную новость, обсуждаемую на телевидении.