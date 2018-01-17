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| | Шурыгина отправила своего второго насильника на детектор лжи

Шурыгина отправила своего второго насильника на детектор лжи

Вчера, 18:09
Диана Шурыгина и ее второй насильник Александр Рухлин пришли на шоу «На самом деле». Там молодые люди прошли проверку на детекторе лжи. Целью программы является определить истину об изнасиловании, получившем широкую огласку.

Шурыгина отправила своего второго насильника на детектор лжи

 

На передаче не обошлось без конфликтов. Супруг Шурыгиной выбежал в зал из-за кулис и пытался выбить из Рухлина признание в содеянном. Мужчин удалось разнять, но атмосфера после этого стала более напряженной. В прошлом году Шурыгина обвинила Сергея Семенова и Рухлина в изнасиловании. Первый парень сел за решетку, а второго назвали свидетелем и отпустили, он пошел в армию. Семенов отсидел в тюрьме всего год и вышел на свободу. Журналисты запутались в этой истории. Если парень действительно изнасиловал девушку, то почему он так рано освободился, если ничего противозаконного не произошло, тогда зачем его посадили.

Рухлин не отрицает своего желания обладать Шурыгиной, но он говорит, что все было по обоюдному согласию. В студии молодые люди отвечали на воросы неоднозначно. После прямого эфира одни зрители поддержали Шурыгину, а другие парня.
Домбровский Сергей
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