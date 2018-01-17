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| | Кира Найтли рассказала, как ей работалось с Харви Вайнштейном

Кира Найтли рассказала, как ей работалось с Харви Вайнштейном

Вчера, 18:04
Британская актриса Кира Найтли рассказала о своем сотрудничестве со скандально известным продюсером Харви Вайнштейном. В последнее время на главу продюсерской компании как из рога изобилия сыплются обвинения в сексуальных домогательствах. Свое слово решила сказать и Кира.

Кира Найтли рассказала, как ей работалось с Харви Вайнштейном

 

Звезда кино заявила, что имела длительный опыт сотрудничества с Вайнштейном, однако ни разу их отношения не выходили за деловые рамки. Найтли весьма удивилась, когда узнала об обвинениях в адрес продюсера. По ее словам, ни разу Вайнштейн даже не намекал на интим. Не было даже предложений насчет «распить вместе чашечку кофе» или сделать массаж. Кира заявила, что по работе ей ни разу не пришлось сталкиваться с насилием, хоть в личной жизни имел место подобный прискорбный инцидент.

Знаменитость добавила, что о масштабах происходящего могла знать не все. В то же время огульно обвинять продюсера в угоду большинству Кира не собирается и хочет услышать о более веских доказательствах.
Дарья Светозарова
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